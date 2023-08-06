Сахаров Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.2004
Дочь: Сахарова Мария Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.09.2014
Сын: Сахаров Владимир Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности