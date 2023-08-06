Сахаров Александр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахаров Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.2004

Дочь: Сахарова Мария Александровна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.09.2014

Сын: Сахаров Владимир Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности