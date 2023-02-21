Вдовиченко (Трофименкова Или Трофименко) Зиновия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вдовиченко (Трофименкова Или Трофименко) Зиновия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.05.1896 ст.

Муж: Вдовиченко Матвей Степанович

Евпатория, Евпатория, Республика Крым
Место жительства
1896 ст.
Крестьянка Андреевской волости Лохвицкого уезда Полтавской губернии.
Смерть
Неизвестно
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