Хвостиков Петр сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Хвостиков Никита сын
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь
Рождение ребёнка
1799
Сын: Хвостиков Семён сын
Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Пелагея дочь
Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь
Рождение ребёнка
1815
Сын: Хвостиков Тихон сын
Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хвостикова Д..... дочь
Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно