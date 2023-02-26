Хвостиков Петр сын — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостиков Петр сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Хвостиков Никита сын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Хвостиков Василий сын

Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь

Рождение ребёнка
1799

Сын: Хвостиков Семён сын

Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Пелагея дочь

Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь

Рождение ребёнка
1815

Сын: Хвостиков Тихон сын

Мать ребёнка: Хвостикова Д..... дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хвостикова Д..... дочь

Место жительства
Неизвестно
Венгеровка, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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