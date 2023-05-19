Наумов Валериан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНаумов Валериан Николаевич

Наумов Валериан Николаевич

avatar

Место рождения

Ломок, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

14.02.1896

Дата смерти

23.05.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Ломок, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
По 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1917 по 1920
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1923 по 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1926
Иваново, Иваново, Ивановская область
Место жительства
С 1926 по 1957
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.05.1957
Москва, город федерального значения Москва
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close