Наумов Валериан Николаевич
Место рождения
Дата рождения14.02.1896
Дата смерти23.05.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1914
Место жительства
С 1917 по 1920
Место жительства
С 1923 по 1925
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1925 по 1926
Место жительства
С 1926 по 1957
Смерть
23.05.1957