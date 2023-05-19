Лукинский Антон Степанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863
Отец: Лукинский Степан
Мать: не указана
Место жительства
С 1863
Рождение ребёнка
28.01.1880 ст.
Сын: Лукинский Симеон Антонович
Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
07.05.1888 ст.
Сын: Лукинский Николай Антонович
Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
27.05.1891 ст.
Сын: Лукинский Федор Антонович
Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хохрякова Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно