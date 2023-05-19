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Лукинский Антон Степанович

Место рождения

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

До 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1863

Отец: Лукинский Степан

Мать: не указана

Благовещенск, Благовещенский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1863
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.01.1880 ст.

Сын: Лукинский Симеон Антонович

Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
07.05.1888 ст.

Сын: Лукинский Николай Антонович

Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
27.05.1891 ст.

Сын: Лукинский Федор Антонович

Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хохрякова Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Лукинская Параскева Трофимовна

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукинская Параскева Трофимовна

Смерть
Неизвестно
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