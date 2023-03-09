Климов Илья Трофимов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.
Отец: Климов Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Климова Пелагея Ильина
Мать ребёнка: Климова Ксения Еремиева
Рождение ребёнка
03.01.1873
Сын: Климов Влас Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1879 и 1881 ст.
Сын: Климов Адриан Ильин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1881 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Климова Фекла Ильина
Мать ребёнка: Климова Ксения Еремиева
Рождение ребёнка
17.12.1888
Сын: Климов Николай Ильин
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1889 ст.
Посемейный список жителей Кувинского волостного правления https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69410#213
Место жительства
1899 ст.
запись в списке домохозяйств Козьминского сельского общества, Кувинской волости ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 1 Оп. 1 Д. 164 стр. АП 36
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Климова Ксения Еремиева
Смерть
Неизвестно