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Климов Илья Трофимов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Климов Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Климова Пелагея Ильина

Мать ребёнка: Климова Ксения Еремиева

Рождение ребёнка
03.01.1873

Сын: Климов Влас Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1879 и 1881 ст.

Сын: Климов Адриан Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1881 ст.

Сын: Климов Афанасий Ильин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Климова Фекла Ильина

Мать ребёнка: Климова Ксения Еремиева

Рождение ребёнка
17.12.1888

Сын: Климов Николай Ильин

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1889 ст.
Посемейный список жителей Кувинского волостного правления https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/69410#213
Место жительства
1899 ст.
запись в списке домохозяйств Козьминского сельского общества, Кувинской волости ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 1 Оп. 1 Д. 164 стр. АП 36
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Ксения Еремиева

Смерть
Неизвестно
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