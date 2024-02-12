Бабина Авдотья Фатеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1789 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Бабина Анна Павловна
Отец ребёнка: Бабин Павел Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.
Сын: Бабин Егор Павлович
Отец ребёнка: Бабин Павел Иванович
Упоминание
1813 ст.
24 года Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бабин Павел Иванович
Смерть
Неизвестно