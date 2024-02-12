Бабина Авдотья Фатеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабина Авдотья Фатеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1789 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1788 г.р.

Дети

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1789 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Бабина Анна Павловна

Отец ребёнка: Бабин Павел Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1809 ст.

Сын: Бабин Егор Павлович

Отец ребёнка: Бабин Павел Иванович

Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Упоминание
1813 ст.
Пелагиада, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
24 года Исповедные росписи Ставропольского уезда за 1808-1813 гг. ( с.Донская балка, Новомосковское, Петровское, Пелагиада, Безопасное, Медвежье, Летницкое, Новоегарлыцкое, Среднеегорлыцкое, Преградн... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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