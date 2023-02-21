Ваисова Фатима Габдрахман кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваисова Фатима Габдрахман кызы

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваисов Габдрахман мулла Бадретдинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1924

Сын: Мухамедов Харис Хафизович

Отец ребёнка: Мухамедов Хафиз Мустафович

Большая Ока, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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