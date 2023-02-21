Ваисова Фатима Габдрахман кызы
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ваисов Габдрахман мулла Бадретдинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.07.1924
Сын: Мухамедов Харис Хафизович
Отец ребёнка: Мухамедов Хафиз Мустафович
Большая Ока, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно