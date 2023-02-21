Сивуха (Бабанова) Антонина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.12.1972
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.11.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.08.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности