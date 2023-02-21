Сивуха (Бабанова) Антонина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сивуха (Бабанова) Антонина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
29.12.1972

Муж: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
18.11.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
Рождение ребёнка
13.08.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Томск, город Томск, Томская область
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