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Зыкова Татьяна Валерьевна
Зыкова Татьяна Валерьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1982
Пол
Женский
Отец
Зыков Валерий Прокопьевич
1961 г.р.
Мать
Зыкова (Еговкина) Татьяна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1982
Отец:
Зыков Валерий Прокопьевич
Мать:
Зыкова Татьяна
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