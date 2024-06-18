Спольвинт Алла Андреевна 30.06.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Спольвинт Алла Андреевна

Место рождения

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.06.1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1962

Отец: не указан

Мать: не указана

Абинск, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Станислав Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Судаков Владислав Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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