Спольвинт Алла Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.06.1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1962
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Станислав Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Судаков Владислав Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности