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Михаил Михайлов меньшой

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Артамонов Михайло

Мать: Дмитриева Анна (Сима?)

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1782

Сын: Иван Михайлов больший

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Иван Михайлов меньший

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Михайлова Акулина

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Б/ф Григорий Михайлов

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Михайлов Иосиф

Мать ребёнка: Акулина Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Михайлова

Смерть
1828
Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область