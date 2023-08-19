Михаил Михайлов меньшой
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Артамонов Михайло
Мать: Дмитриева Анна (Сима?)
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1784
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Михайлова Акулина
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1791
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Рождение ребёнка
1794
Сын: Михайлов Иосиф
Мать ребёнка: Акулина Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Михайлова
Смерть
1828