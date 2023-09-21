Борхсениус Мадс Йохансен
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1776
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Мария Шаршов Мадсдаттер
Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Берит Софиа Мадсдаттер
Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер
Рождение ребёнка
1750
Сын: Борхсениус Йоханнес Мадсен
Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Берта Мадсдаттер
Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер
Рождение ребёнка
1757
Сын: Борхсениус Йоханнес Мадсен
Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1776