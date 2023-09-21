Борхсениус Мадс Йохансен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорхсениус Мадс Йохансен

Борхсениус Мадс Йохансен

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1776

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: Борхсениус Йохан Хансен

Мать: Борхсениус Мария Мадсдаттер

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Мария Шаршов Мадсдаттер

Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Берит Софиа Мадсдаттер

Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер

Рождение ребёнка
1750

Сын: Борхсениус Йоханнес Мадсен

Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Берта Мадсдаттер

Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер

Рождение ребёнка
1757

Сын: Борхсениус Йоханнес Мадсен

Мать ребёнка: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Борхсениус Ингеборге Олсдаттер

Смерть
1776
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close