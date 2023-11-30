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Биккерт Яков Абрамович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1936

Дата смерти

Около 2011

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1936

Отец: Биккерт Абрам

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бикерт Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: Бикерт (Коновалова) Людмила Васильевна

Рождение ребёнка
29.08.1963

Дочь: Бикерт Ирина Яковлевна

Мать ребёнка: Бикерт (Коновалова) Людмила Васильевна

Смерть
Около 2011

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