Биккерт Яков Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1936
Дата смертиОколо 2011
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1936
Отец: Биккерт Абрам
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бикерт (Коновалова) Людмила Васильевна
Рождение ребёнка
29.08.1963
Дочь: Бикерт Ирина Яковлевна
Мать ребёнка: Бикерт (Коновалова) Людмила Васильевна
Смерть
Около 2011