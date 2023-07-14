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Машников Леонид Власович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1832 и 1892 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Машников Влас

Мать: ?

Смерть
Неизвестно