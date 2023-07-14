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Машников Леонид Власович
Машников Леонид Власович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Машников Влас
Между 1832 и 1892 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Машников Влас
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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