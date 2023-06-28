Савочкин Евгений Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.2012
Дочь: Савочкина Марина Евгеньевна
Мать ребёнка: Савочкина Римма Васильевна
Рождение ребёнка
23.01.2012
Дочь: Савочкина Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Савочкина Римма Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно