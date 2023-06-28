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Савочкин Евгений Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1979

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.2012

Дочь: Савочкина Марина Евгеньевна

Мать ребёнка: Савочкина Римма Васильевна

Рождение ребёнка
23.01.2012

Дочь: Савочкина Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Савочкина Римма Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савочкина Римма Васильевна