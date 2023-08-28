Выскребенцева Лидия Рудольфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1905
Дата смерти25.04.1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905
Отец: Вольтман Рудольф
Мать: Фёкла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выскребенцева Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выскребенцева Галина Васильевна
Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Выскребенцев Николай Васильевич
Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Выскребенцева Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.1968