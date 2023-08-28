Выскребенцева Лидия Рудольфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Выскребенцева Лидия Рудольфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1905

Дата смерти

25.04.1968

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1905

Отец: Вольтман Рудольф

Мать: Фёкла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выскребенцева Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выскребенцева Галина Васильевна

Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Выскребенцев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Выскребенцева Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Выскребенцев Василий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Выскребенцев Василий Кузьмич

Смерть
25.04.1968
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