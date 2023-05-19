Глауб Якоб
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Глауб Менахем
Мать: Глауб Регина
Рождение ребёнка
1928
Сын: Глауб Менихерт
Мать ребёнка: Глауб Эржебет
Рождение ребёнка
1928
Сын: Глауб Миклош
Мать ребёнка: Глауб Эржебет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марта
Мать ребёнка: Глауб Эржебет
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глауб Эржебет
Смерть
1944
Бухенвальд или Дора
Причина смерти: Холокост