Глауб Якоб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глауб Якоб

Место рождения

Запсонь, Закарпатська область

Дата рождения

1898

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Глауб Менахем

Мать: Глауб Регина

Запсонь, Закарпатська область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Глауб Менихерт

Мать ребёнка: Глауб Эржебет

Запсонь, Закарпатська область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Глауб Миклош

Мать ребёнка: Глауб Эржебет

Запсонь, Закарпатська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марта

Мать ребёнка: Глауб Эржебет

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глауб Эржебет

Смерть
1944
Бухенвальд или Дора
Причина смерти: Холокост
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