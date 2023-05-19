Болдырев Николай Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Рождение ребёнка
1873
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1874
Сын: Болдырев Андриян Николаев
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Болдырева Авдотья Иванова
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Болдырева Анна Николаева
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Болдырева Лукерья Николаева
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Болдырев Тимофей Николаев
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Болдырева Марфа Николаева
Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно