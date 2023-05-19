Болдырев Николай Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдырев Николай Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Болдырев Иван Максимов

Мать: Болдырева Февронья Григорьева

Рождение ребёнка
1873

Сын: Болдырев Сергей Николаев

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1874

Сын: Болдырев Андриян Николаев

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1875

Сын: Болдырев Степан Николаев

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Болдырева Авдотья Иванова

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1885

Сын: Болдырев Ефим Николаев

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Болдырева Анна Николаева

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Болдырева Лукерья Николаева

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1897

Сын: Болдырев Тимофей Николаев

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Болдырева Марфа Николаева

Мать ребёнка: Болдырева Степанида Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Болдырева Степанида Степанова

Смерть
Неизвестно
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