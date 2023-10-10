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Зыков Петр Савельевич

Место рождения

Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

12.07.1927

Дата смерти

26.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927

Отец: Зыков Савелий Климентьевич

Мать: не указана

Зыково, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.07.1951

Дочь: Коротких Людмила Петровна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Федотовна

Рождение ребёнка
10.08.1953

Дочь: Личенко Нина Петровна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Федотовна

Усть-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1955

Дочь: Зыкова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Федотовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Татьяна Федотовна

Смерть
26.02.1994
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