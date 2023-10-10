Зыков Петр Савельевич
Место рождения
Дата рождения12.07.1927
Дата смерти26.02.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1927
Отец: Зыков Савелий Климентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.07.1951
Дочь: Коротких Людмила Петровна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Федотовна
Рождение ребёнка
10.08.1953
Дочь: Личенко Нина Петровна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Федотовна
Усть-Курья, Хабарский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
27.08.1955
Дочь: Зыкова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Федотовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Татьяна Федотовна
Смерть
26.02.1994