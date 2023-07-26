Вердян Манушак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вердян Манушак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вердян Аркадий Тигранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вердян Анаит Аркадьевна

Отец ребёнка: Вердян Аркадий Тигранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вердян Сурен Аркадьевич

Отец ребёнка: Вердян Аркадий Тигранович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вердян Рафик Аркадьевич

Отец ребёнка: Вердян Аркадий Тигранович