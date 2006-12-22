Сериков Артем Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сериков Артем Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.2006

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2006

Отец: Сериков Владимир Владимирович

Мать: не указана

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