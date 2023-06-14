Артамонова Неустроева Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1992
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1992
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.01.2011
Сын: Артамонов Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Артамонов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
20.01.2015
Дочь: Артамонова Валерия Дмитриевна
Отец ребёнка: Артамонов Дмитрий Ильич
Рождение ребёнка
23.05.2023
Сын: Артамонов Матвей Дмитриевич
Отец ребёнка: Артамонов Дмитрий Ильич
Бракосочетание
Неизвестно