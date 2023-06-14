Артамонова Неустроева Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Неустроева Юлия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1992

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.2011

Сын: Артамонов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Артамонов Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
20.01.2015

Дочь: Артамонова Валерия Дмитриевна

Отец ребёнка: Артамонов Дмитрий Ильич

Рождение ребёнка
23.05.2023

Сын: Артамонов Матвей Дмитриевич

Отец ребёнка: Артамонов Дмитрий Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Дмитрий Ильич