Тимербулатова (Мингалишева) Алия Камалитдинова
Место рожденияУльяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка
Дата рождения10.09.1922
Дата смерти20.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1941
Дочь: Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна
Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович
Рождение ребёнка
24.07.1944
Рождение ребёнка
01.09.1946
Рождение ребёнка
10.08.1949
Рождение ребёнка
05.09.1952
Рождение ребёнка
26.07.1955
Рождение ребёнка
20.10.1958
Дочь: Хабиева (Тимербулатова) Гульсум Исхаковна
Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович
Рождение ребёнка
14.02.1962
Смерть
20.11.2002
Похороны
Неизвестно