Тимербулатова (Мингалишева) Алия Камалитдинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимербулатова (Мингалишева) Алия Камалитдинова

Место рождения

Ульяновская обл., Старо-Кулаткинский р-н, с. Старая Яндовка

Дата рождения

10.09.1922

Дата смерти

20.11.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

КФ
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1941

Дочь: Аюпова (Тимербулатова) Ровза Исхаковна

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Рождение ребёнка
24.07.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Рождение ребёнка
01.09.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Рождение ребёнка
10.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Рождение ребёнка
05.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Рождение ребёнка
26.07.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Рождение ребёнка
20.10.1958

Дочь: Хабиева (Тимербулатова) Гульсум Исхаковна

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Рождение ребёнка
14.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тимербулатов Исхак Мухутдинович

Смерть
20.11.2002
Похороны
Неизвестно

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