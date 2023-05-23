Соколова Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1904
Дочь: Соколова Екатерина Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич
Рождение ребёнка
1906
Сын: Соколов Егор Ксенофонтович
Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Соколов Павел Ксенофонтович
Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Соколов Василий Ксенофонтович
Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Соколов Филат Ксенофонтович
Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич
Рождение ребёнка
1921
Сын: Соколов Михаил Ксенофонтович
Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно