Соколова Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова Татьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1904

Дочь: Соколова Екатерина Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1906

Сын: Соколов Егор Ксенофонтович

Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Соколов Павел Ксенофонтович

Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Рождение ребёнка
1914

Сын: Соколов Василий Ксенофонтович

Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Рождение ребёнка
1918

Сын: Соколов Филат Ксенофонтович

Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Рождение ребёнка
1921

Сын: Соколов Михаил Ксенофонтович

Отец ребёнка: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Шама, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Ксенофонт Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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