Яков гулял и ушел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1927
Дочь: Лисова Нина Яковлевна
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саша
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миша
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коля
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клава
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вася
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тоня
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: Анна 9 детей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лиза
Мать ребёнка: Анна 9 детей