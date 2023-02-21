Яков гулял и ушел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яков гулял и ушел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1927

Дочь: Лисова Нина Яковлевна

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саша

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миша

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коля

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клава

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вася

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тоня

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: Анна 9 детей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лиза

Мать ребёнка: Анна 9 детей

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