Идрисов Харис Асфандиярович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1941
Дочь: Ханбекова Софья Харисовна
Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна
Рождение ребёнка
01.09.1949
Дочь: Шугаипова Гульшира Харисовна
Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна
Рождение ребёнка
02.09.1953
Дочь: Байзулинова Кальби Харисовна
Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна
Рождение ребёнка
31.10.1955
Сын: Идрисов Салават Харисович
Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна
Рождение ребёнка
31.10.1955
Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна
Рождение ребёнка
21.12.1959
Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна
Смерть
Неизвестно