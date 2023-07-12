Идрисов Харис Асфандиярович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идрисов Харис Асфандиярович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1941

Дочь: Ханбекова Софья Харисовна

Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна

Рождение ребёнка
01.09.1949

Дочь: Шугаипова Гульшира Харисовна

Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна

Рождение ребёнка
02.09.1953

Дочь: Байзулинова Кальби Харисовна

Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна

Рождение ребёнка
31.10.1955

Сын: Идрисов Салават Харисович

Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна

Рождение ребёнка
31.10.1955

Сын: Идрисов Шамиль Харисович

Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна

Рождение ребёнка
21.12.1959

Сын: Идрисов Халит Харисович

Мать ребёнка: Идрисова Гельбиба Хамитовна

Смерть
Неизвестно