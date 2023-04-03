Самочкина Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самочкина Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1890 и 1896

Сын: Самочкин Николай Никитич

Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович

Село Каменка Соседский р-н (Тамбовской) Пензанской области
Рождение ребёнка
01.11.1897

Сын: Самочкин Михаил Никитич

Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович

Село Каменка (Тамбовской) Пензанской области
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Ксения Никитична

Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович

Смерть
Неизвестно
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