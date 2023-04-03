Самочкина Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1890 и 1896
Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович
Село Каменка Соседский р-н (Тамбовской) Пензанской области
Рождение ребёнка
01.11.1897
Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович
Село Каменка (Тамбовской) Пензанской области
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Ксения Никитична
Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Самочкин Никита Иванович
Смерть
Неизвестно