Сватовская Анна Станиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сватовская Анна Станиславовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.11.1988

Сын: Герасимов Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Герасимов Александр Сергеевич

Ленинград
Рождение ребёнка
07.09.2006

Дочь: Герасимова Мария Александровна

Отец ребёнка: Герасимов Александр Сергеевич

Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Александр Сергеевич

Разведены
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