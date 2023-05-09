Сватовская Анна Станиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1975
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.11.1988
Сын: Герасимов Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Герасимов Александр Сергеевич
Ленинград
Рождение ребёнка
07.09.2006
Дочь: Герасимова Мария Александровна
Отец ребёнка: Герасимов Александр Сергеевич
Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно
Разведены