Стешик Сергей Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешик Сергей Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1966

Пол

Мужской

Отец

1941 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1966

Отец: Стешик Сергей Сергеевич

Мать: Павлова Валентина Петровна