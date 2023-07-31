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Стешик Сергей Сергеевич
Стешик Сергей Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.1966
Пол
Мужской
Отец
Стешик Сергей Сергеевич
1941 г.р.
Мать
Павлова Валентина Петровна
1931 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1966
Отец:
Стешик Сергей Сергеевич
Мать:
Павлова Валентина Петровна
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