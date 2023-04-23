Рединская Клавдия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРединская Клавдия Николаевна

Рединская Клавдия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рединский Валентин Никифорович

Отец ребёнка: Рединский Никифор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терещенко Степанида Никифоровна

Отец ребёнка: Рединский Никифор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Безбородникова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Рединский Никифор Илларионович

Шушь, Шарыповский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рединский Никифор Илларионович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close