Карпиков Лука Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпиков Лука Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.2016

Отец: не указан

Мать: Шарапова София

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