Юферева (Перминова) Феодосия Михайловна
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
12.11.1895 ст.
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Юферева Татьяна Иосифовна
Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович
Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.
Дочь: Юферева Варвара Иосифовна
Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович
Смерть
Неизвестно