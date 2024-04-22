Юферева (Перминова) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юферева (Перминова) Феодосия Михайловна

Место рождения

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
12.11.1895 ст.

Муж: Юферев Иосиф Кириллович

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Юферева Татьяна Иосифовна

Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович

Рождение ребёнка
25.11.1899 ст.

Дочь: Юферева Варвара Иосифовна

Отец ребёнка: Юферев Иосиф Кириллович

Подле рч. Голекшур, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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