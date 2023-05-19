Ferderer (Ihly) Elisabeth
Место рождения
Дата рождения06.08.1902
Дата смерти16.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.10.1922
Муж: Ferderer Johann
Рождение ребёнка
11.03.1925
Дочь: Eva
Отец ребёнка: Ferderer Johann
Рождение ребёнка
08.12.1927
Дочь: Ross Barbara (Vera)
Отец ребёнка: Ferderer Johann
Смерть
16.07.1969
Atbasar/Kasachstan