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Ferderer (Ihly) Elisabeth

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Место рождения

Степовое, Миколаївська область

Дата рождения

06.08.1902

Дата смерти

16.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ЯМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Степовое, Миколаївська область
Бракосочетание
30.10.1922

Муж: Ferderer Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
11.03.1925

Дочь: Eva

Отец ребёнка: Ferderer Johann

Степовое, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.12.1927

Дочь: Ross Barbara (Vera)

Отец ребёнка: Ferderer Johann

Степовое, Миколаївська область
Смерть
16.07.1969
Atbasar/Kasachstan
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