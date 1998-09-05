Упорова (Агеева) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Упорова (Агеева) Валентина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1936

Дата смерти

05.09.1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1937 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.03.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упоров Виктор Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Упоров Виктор Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Упоров Виктор Николаевич

Смерть
05.09.1998
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