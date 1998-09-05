Упорова (Агеева) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1936
Дата смерти05.09.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упоров Виктор Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Упоров Виктор Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.09.1998