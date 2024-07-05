Вайтусенок Татьяна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1959
Отец: Бовбель Илья Пантелеевич
Мать: Бовбель Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вайтусенок Василий
Рождение ребёнка
11.04.1982
Дочь: Вайтусенок-Лодеева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Вайтусенок Василий
Рождение ребёнка
28.04.1986
Сын: Вайтусенок Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Вайтусенок Василий