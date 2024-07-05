Вайтусенок Татьяна Ильинична 07.12.1959 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вайтусенок Татьяна Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1959

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1959

Отец: Бовбель Илья Пантелеевич

Мать: Бовбель Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вайтусенок Василий

Рождение ребёнка
11.04.1982

Дочь: Вайтусенок-Лодеева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Вайтусенок Василий

Рождение ребёнка
28.04.1986

Сын: Вайтусенок Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Вайтусенок Василий

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