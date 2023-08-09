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(Чиркова) Агафья Яковлева

Место рождения

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1725 г.р.

Мать

Около 1732 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: Чирков Яков Осипов

Мать: Чиркова Ирина Антипина

Тюленевский, Нолинский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762