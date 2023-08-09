(Чиркова) Агафья Яковлева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750
Отец: Чирков Яков Осипов
Мать: Чиркова Ирина Антипина
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Сычевский, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762