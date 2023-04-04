Арцимович Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1895
Дата смерти13.09.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1895
Отец: Арцимович Михаил Викторович
Мать: Екатерина Васильевна
Рождение ребёнка
29.06.1922
Сын: Арцимович Михаил Викторович
Мать ребёнка: Стефанович Вера Константиновна
Berlin
Бракосочетание
Неизвестно
Berlin
Работа или профессия
Неизвестно
поручик лейб-гвардии Уланского Его Величества полка
Смерть
13.09.1945
Paris, France