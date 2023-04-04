Арцимович Виктор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арцимович Виктор Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1895

Дата смерти

13.09.1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1895

Отец: Арцимович Михаил Викторович

Мать: Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
29.06.1922

Сын: Арцимович Михаил Викторович

Мать ребёнка: Стефанович Вера Константиновна

Berlin
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стефанович Вера Константиновна

Berlin
Работа или профессия
Неизвестно
поручик лейб-гвардии Уланского Его Величества полка
Смерть
13.09.1945
Paris, France
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