Плетенев Марк Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенев Марк Романович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.2016

Отец: не указан

Мать: Лобанова Любовь

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