Ильиных Григорий Филипович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1915
Дочь: Ильиных Дарья Григорьевна
Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Акулина Григорьевна
Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Зинаида Григорьевна
Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Анфиса Григорьевна
Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна
Смерть
Неизвестно