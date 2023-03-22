Ильиных Григорий Филипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльиных Григорий Филипович

Ильиных Григорий Филипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1915

Дочь: Ильиных Дарья Григорьевна

Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Акулина Григорьевна

Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Зинаида Григорьевна

Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Анфиса Григорьевна

Мать ребёнка: Ильиных Пелагея Александровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close