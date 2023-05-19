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Оглоблина Анна Яковлевна

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
23.05.1846

Сын: Оглоблин Карп Евсеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Оглоблин Петр Евсеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Оглоблин Михаил Евсеевич

Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Дарья Евсеевна

Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Евсей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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