Оглоблина Анна Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.05.1846
Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Дарья Евсеевна
Отец ребёнка: Оглоблин Евсей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно