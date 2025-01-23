Типухина Любовь
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Типухин Егор
Рождение ребёнка
02.10.1974
Сын: Типухин Андрей
Отец ребёнка: Типухин Егор
Рождение ребёнка
01.04.1976
Сын: Типухин Виктор
Отец ребёнка: Типухин Егор
Рождение ребёнка
25.05.1977
Сын: Типухин Николай
Отец ребёнка: Типухин Егор
Рождение ребёнка
30.07.1983
Дочь: (Типухина) Алена
Отец ребёнка: Типухин Егор