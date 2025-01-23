Типухина Любовь 25.02.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиТипухина Любовь

Типухина Любовь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1953 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Типухин Егор

Рождение ребёнка
02.10.1974

Сын: Типухин Андрей

Отец ребёнка: Типухин Егор

Рождение ребёнка
01.04.1976

Сын: Типухин Виктор

Отец ребёнка: Типухин Егор

Рождение ребёнка
25.05.1977

Сын: Типухин Николай

Отец ребёнка: Типухин Егор

Рождение ребёнка
30.07.1983

Дочь: (Типухина) Алена

Отец ребёнка: Типухин Егор

Мы используем куки для улучшения работы сайта.