Крекова Ирма Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крекова Ирма Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гатилова (Крекова) Маргарита Владимировна

Отец ребёнка: Креков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Олег Владимирович

Отец ребёнка: Креков Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Креков Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Креков Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Креков Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно

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