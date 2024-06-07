Княгина Евфимилия Леонтиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1804
Сын: Княгин Евстафий Алексеевич
Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1808
Дочь: (Княгина) Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Княгина) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1810
Дочь: (Княгина) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1812
Дочь: (Княгина) Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: (Княгина) Параскева Алексеевна
Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Княгин Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович
Смерть
Неизвестно