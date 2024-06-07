Княгина Евфимилия Леонтиевна 1786 — найти родственников по фамилии на Familio
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Княгина Евфимилия Леонтиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княгин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1804

Сын: Княгин Евстафий Алексеевич

Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1808

Дочь: (Княгина) Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Княгина) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1810

Дочь: (Княгина) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1812

Дочь: (Княгина) Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: (Княгина) Параскева Алексеевна

Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Княгин Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Княгин Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно

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