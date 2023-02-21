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Калашникова Батищева Валентина Анпадистовна
Калашникова Батищева Валентина Анпадистовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
08.10.1939
Пол
Женский
Отец
Калашников Анпадист Вениаминович
Мать
Калашникова Саркина Александра Лаврентьевна
1910 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939
Отец:
Калашников Анпадист Вениаминович
Мать:
Калашникова Саркина Александра Лаврентьевна
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