Калашникова Батищева Валентина Анпадистовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калашникова Батищева Валентина Анпадистовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1939

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1939

Отец: Калашников Анпадист Вениаминович

Мать: Калашникова Саркина Александра Лаврентьевна

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