Лебедев Николай
Место рождениядеревня Вишера, Россия
Дата рождения21.05.1926
Дата смерти12.06.1964
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1926
Отец: Лебедев Иван
Мать: Лебедева Екатерина
деревня Вишера, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1964
Дочь: Ефимова Галина
Мать ребёнка: Курчина Анна
город Окуловка, Россия
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Жена: Курчина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курчина Анна
Смерть
12.06.1964