Лебедев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедев Николай

Место рождения

деревня Вишера, Россия

Дата рождения

21.05.1926

Дата смерти

12.06.1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1926 г.р.
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Дети

1964 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1926

Отец: Лебедев Иван

Мать: Лебедева Екатерина

деревня Вишера, Россия
Рождение ребёнка
06.02.1964

Дочь: Ефимова Галина

Мать ребёнка: Курчина Анна

город Окуловка, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: Курчина Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курчина Анна

Смерть
12.06.1964
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