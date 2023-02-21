Иванова Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.01.1961
Дочь: Кисляк Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Кисляк Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
02.12.1962
Отец ребёнка: Кисляк Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
14.05.1968
Отец ребёнка: Кисляк Сергей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно