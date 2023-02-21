Иванова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.01.1961

Дочь: Кисляк Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Кисляк Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
02.12.1962

Сын: Кисляк Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Кисляк Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
14.05.1968

Сын: Кисляк Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Кисляк Сергей Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кисляк Сергей Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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