Мокрецов Павел Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
31.08.2005
Дочь: Мокрецова Алёна Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.04.2013
Дочь: Мокрецова Евангелина Павловна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности