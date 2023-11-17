Мокрецов Павел Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокрецов Павел Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1985

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.08.2005

Дочь: Мокрецова Алёна Павловна

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Рождение ребёнка
15.04.2013

Дочь: Мокрецова Евангелина Павловна

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Бракосочетание
Неизвестно

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