Алпутина Нина Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Алпутина Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Брацюк (Денисова) Людмила Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисов Федор Семенович

Рождение ребёнка
06.05.1984

Дочь: Прокопьева (Денисова) Марина Федоровна

Отец ребёнка: Денисов Федор Семенович

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