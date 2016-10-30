Гензе Владимир Андреевич 04.04.1948 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гензе Владимир Андреевич

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Место рождения

Союз Советских Социалистических Республик (1922-1991), Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Горьковская область, Мантуровский район, ст. Пижма, с.Маслово

Дата рождения

04.04.1948

Дата смерти

30.10.2016

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1948

Отец: Гензе Андрей Генрихович

Мать: Гензе (Вальхер) Клара Федоровна

Союз Советских Социалистических Республик (1922-1991), Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Горьковская область, Мантуровский район, ст. Пижма, с.Маслово
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень
Место жительства
После 22.06.1941
Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Россия, Тюмень
Работа или профессия
Около 1990
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень, завод Строймаш
Награда
1994
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень
Смерть
30.10.2016
Россия, г. Тюмень
попав под колеса грузовика, возвращаясь с работы, похоронен с воинскими почестями на Боровском кладбище около города Тюмени.

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