Гензе Владимир Андреевич
Место рожденияСоюз Советских Социалистических Республик (1922-1991), Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Горьковская область, Мантуровский район, ст. Пижма, с.Маслово
Дата рождения04.04.1948
Дата смерти30.10.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1948
Союз Советских Социалистических Республик (1922-1991), Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика, Горьковская область, Мантуровский район, ст. Пижма, с.Маслово
Место жительства
Неизвестно
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень
Место жительства
После 22.06.1941
Рождение ребёнка
14.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Россия, Тюмень
Работа или профессия
Около 1990
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень, завод Строймаш
Награда
1994
Российская Федерация ( с 1991), Тюменская область, Тюменский район, г. Тюмень
Смерть
30.10.2016
Россия, г. Тюмень
попав под колеса грузовика, возвращаясь с работы, похоронен с воинскими почестями на Боровском кладбище около города Тюмени.